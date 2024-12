Memorial de Ayrton Senna é vandalizado em Ímola

O memorial em homenagem ao piloto brasileiro Ayrton Senna, situado em Ímola, na Itália, foi alvo de vandalismo em duas ocasiões durante o mês de dezembro. Segundo o site Formula Passion, o primeiro incidente aconteceu no dia 19, seguido por um segundo ataque na noite de Natal. Apesar de a estátua de Senna ter permanecido intacta, diversos objetos e bandeiras deixados por admiradores foram queimados.

De acordo com as investigações, um grupo de jovens foi responsável pela invasão do memorial, mas não foi identificada uma motivação clara para os atos de vandalismo. A prefeitura de Ímola expressou seu repúdio a essas ações, ressaltando a relevância do memorial como um patrimônio cultural da cidade e a forte conexão que Ímola mantém com a memória do piloto.

“A administração municipal condena os danos causados aos objetos deixados no memorial de Ayrton Senna, que representam um importante patrimônio da cidade. A nota destaca o amor, o carinho e o respeito com que o campeão é lembrado, além da profunda ligação de Imola com sua memória”, informou a nota.

A homenagem a Ayrton Senna foi estabelecida após sua trágica morte no circuito italiano, ocorrida em 1º de maio de 1994. A estátua do piloto está posicionada nas proximidades da curva Tamburello, local do acidente que tirou sua vida. Em 2024, quando se completam 30 anos do trágico evento, espera-se que milhares de pessoas se reúnam no memorial para prestar suas homenagens.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Victor Oliveira