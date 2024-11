Memphis Depay deve ser poupado pelo Corinthians no jogo contra o Vitória

O Corinthians se prepara para enfrentar o Vitória em Salvador, e o técnico Ramón Díaz está considerando a possibilidade de poupar Memphis Depay para este confronto. A estratégia do treinador é implementar alterações na formação titular, buscando um time mais ágil e eficiente para o jogo fora de casa. Com três vitórias consecutivas, a equipe paulista está se afastando da zona de rebaixamento e almeja uma vaga na Copa Sul-Americana. Nos treinos, Ramón testou diferentes opções para substituir Depay, incluindo Romero e Tales Magno, que se destacaram nas atividades. O jogador Memphis participou dos treinos, mas com um colete que indica que pode não ser titular. Além disso, Igor Coronado, que cumpriu suspensão, é uma alternativa viável para reforçar o meio-campo ao lado de Rodrigo Garro.

A suspensão de Matheuzinho abre espaço para o retorno de Fagner, que deve reassumir sua posição na lateral. Na defesa, a dupla Gustavo Henrique e Feliz Torres deve ser mantida, já que Cacá e André Ramalho estão se recuperando de lesões. Bidu também está confirmado na lateral esquerda, completando a linha defensiva. A formação do meio-campo ainda é uma incógnita, especialmente devido a dores musculares que afetam José Martínez. Ao mesmo tempo, as boas atuações de Raniele e Breno Bidon nas últimas partidas tornam a decisão ainda mais desafiadora para o treinador.

Publicado por Sarah Paula

