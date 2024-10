Memphis marca pela primeira vez, Corinthians goleia Athletico-PR e deixa Z-4

O Corinthians deu um dos mais importantes passos na fuga do rebaixamento no Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (17). A goleada por 5 a 2 sobre o Athletico-PR não só coloca a equipe em vantagem contra um adversário direto, mas simboliza a recuperação mental do time após ele próprio ser causador de adversidades dentro de campo. Os autores dos gols foram: Matheuzinho, Cacá, Memphis Depay, Garro e Yuri Alberto. Foi a demonstração das afirmações de jogadores, dirigentes e do técnico Ramón Díaz, quando eles dizem que o clube não vai cair. O resultado faz o Corinthians chegar a 32 pontos, subindo para 16º. Para permanecer fora do Z-4, o Vitória precisa perder para o Red Bull Bragantino, no sábado.

O Athletico-PR entra na zona de rebaixamento pela primeira vez e é o 17º, com 30. O próximo compromisso do Corinthians é domingo, contra o Flamengo, pela semifinal da Copa do Brasil. A equipe tenta, na Neo Química Arena, reverter o placar de 1 a 0 sofrido no Maracanã na primeira partida. Se vencer por um gol de diferença, a decisão irá para os pênaltis. Já o Athletico-PR joga somente dia 22, em novo confronto direto pelo Brasileirão, contra o Fluminense. Vitória do Corinthians veio sob gritos de “domingo é guerra” da torcida, o Corinthians pôde virar a chave para a Copa do Brasil. A moral para tentar uma virada contra o Flamengo, o time já tem.

