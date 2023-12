Mendonça nega liminar em ação contra privatização da Sabesp

PT e o Psol pedem anulação de decreto do governo paulista que regionaliza os serviços de água e esgoto no Estado

Mendonça negou pedido de liminar do PT e do Psol em ação contra privatização da Sabesp Nelson Jr./SCO/STF

23.dez.2023 (sábado) – 15h55



O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça negou o pedido de liminar proposto pelo PT e pelo Psol em uma ação contra a privatização da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). Eis a íntegra da decisão (PDF – 246 kB).

No pedido, os partidos pediam a anulação do decreto do governo paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos) para regionalizar os serviços de água e esgoto no Estado. A medida é um dos primeiros passos para a privatização da companhia. Para Mendonça, a regulamentação segue o novo Marco Legal do Saneamento.

A decisão ainda pode ser revertida se for submetida à análise do plenário do STF (Supremo Tribunal Federal).

A regionalização transfere a gestão dos serviços de água e esgoto para uma espécie de conselho, chamado de Uraes (Unidades Regionais de Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário), que reúne representantes do Estado e dos municípios.



Com a unificação do comando, a estatal desperta mais interesse de empresas privadas. Devido às concessões, as maiores cidades paulistas possuem cláusulas que estabelecem o cancelamento de contratos em caso de privatização. Por isso, a medida é vista como o 1º passo para privatização.

