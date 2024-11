Menina de 11 anos se afoga no Rio São Francisco e comove Xique-Xique

Um trágico acidente marcou a tarde de domingo (3) em Xique-Xique, no norte da Bahia. Uma menina, Júlia Nunes de Brito, de apenas 11 anos, faleceu após se afogar no Rio São Francisco, na região de Ponta da Ilha. Além dela um homem ainda não identificado também se afogou.

A menina estava com amigos brincando nas águas do rio quando foram surpreendidos por uma forte correnteza. Um pescador conseguiu salvar duas das jovens, mas Júlia, infelizmente, não resistiu e desapareceu nas águas. As buscas pela adolescente mobilizaram equipes da Polícia Militar e moradores da região. O corpo de Júlia foi encontrado horas depois e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Irecê.

A morte precoce da estudante comoveu a comunidade local. Júlia era uma aluna querida do projeto Fonte do Saber e participava ativamente da “Turma Xique”, um grupo de jovens que produzia vídeos para as redes sociais. Amigos e familiares prestaram diversas homenagens à menina nas redes sociais.

Além de Julia, no último sábado (2), o corpo de Adevaldo Francisco de Souza, 42 anos, foi encontrado sem vida no rio do povoado de Santa Luzia. A causa da morte foi afogamento. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Barreiras e liberado para os familiares. Até o momento, não há informações sobre velório e sepultamento.