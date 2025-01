Menina de 13 anos é internada às pressas após sofrer facadas do próprio pai em Feira de Santana

Uma adolescente de 13 anos deu entrada na Policlínica do bairro Rua Nova, em Feira de Santana, após ser esfaqueada várias vezes na região do abdômen pelo próprio pai. O caso ocorreu nesta segunda-feira (27), por volta das 13h15, em uma residência na Rua Caiapônia, no bairro Rua Nova.

Conforme informações da Polícia Militar ao Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, após a agressão, o homem sofreu uma tentativa de linchamento por populares e precisou ser encaminhado ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), onde permanece internado e sob custódia de uma guarnição da 64ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

Segundo informações, a adolescente não corre risco de vida. O estado de saúde do pai não foi divulgado. A causa da agressão não foi informada, mas teria iniciado após uma discussão com a mãe da adolescente.

A Polícia Civil vai investigar o caso.