Menina de 14 anos é detida por participar de homicídio a facadas em briga de bar em Formosa do Rio Preto

Um jovem de 22 anos foi vítima de homicídio na madrugada de sábado (25), em Formosa do Rio Preto, no oeste baiano. Gabriel dos Santos Silva foi encontrado ferido por golpes de faca nas proximidades de um bar no centro da cidade. Até o momento, três pessoas foram presas, entre elas uma adolescente de 14 anos.

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, uma discussão teria motivado o crime. Testemunhas relataram ter ouvido gritos e tumulto no local momentos antes do ocorrido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, mas a vítima não resistiu.

Diligências iniciadas imediatamente após o crime resultaram na prisão de três suspeitos, entre eles a adolescente de 14 anos e dois homens, de 26 e 28 anos. O trio foi localizado em suas respectivas residências e conduzido para a delegacia.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime e trabalha para esclarecer a motivação do homicídio. Os suspeitos foram ouvidos e negaram envolvimento no crime, mas as investigações continuam.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realização de necropsia, que poderá auxiliar na elucidação do caso.