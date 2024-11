Menina de 3 anos e pai são baleados em Pizzaria de Itabela após post nas rede social

Um homem de 26 anos e sua filha de 3 anos foram baleados em uma pizzaria localizada no centro de Itabela, na noite de quarta-feira (06). Wallas dos Santos Gomes estava no local com a família quando um homem, ainda não identificado, invadiu o estabelecimento e efetuou os disparos.

Segundo informações do Radar News, parceiro do Bahia Notícias, o crime pode estar relacionado a uma postagem nas redes sociais. Menos de meia hora antes do ataque, Wallas havia compartilhado uma foto com a família na pizzaria.