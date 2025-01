Menina de 3 anos morre após ingerir arroz contaminado com pesticida no Piauí

Uma tragédia abalou a cidade de Parnaíba, no Piauí, com a morte de Lauane da Silva, uma menina de apenas três anos. Ela faleceu na madrugada desta segunda-feira (6), após ingerir arroz contaminado com terbufós, um pesticida altamente tóxico conhecido como “chumbinho”. A criança estava internada no Hospital de Urgência de Teresina desde o dia 1º de janeiro, quando começou a apresentar os sintomas. A Polícia Científica confirmou a presença do veneno no alimento consumido pela família durante o almoço.

No total, nove pessoas foram afetadas pelo envenenamento. O primeiro a falecer foi Manoel Leandro da Silva, de 18 anos, seguido por Igno Davi da Silva, que tinha apenas 1 ano e 8 meses. A situação gerou grande preocupação na comunidade local. Atualmente, a mãe de Lauane, Francisca Maria da Silva, e sua irmã de 4 anos permanecem internadas, enquanto outras quatro pessoas da família já receberam alta. A investigação sobre o caso está em andamento, com os alimentos ingeridos pela família sendo analisados para determinar a origem da contaminação.

O delegado Abimael Silva informou que o envenenamento ocorreu na quarta-feira, 1º de janeiro, e que a mesma família já havia enfrentado um incidente semelhante em agosto de 2024. No entanto, ele ressaltou que ainda não é possível estabelecer uma conexão entre os dois casos até que os laudos sejam finalizados. A suspeita do caso anterior está detida, e o inquérito atual tem um prazo de 30 dias para ser concluído.

