Menino britânico de 10 anos supera QI de Einstein e Hawking

Krish Arora, um garoto britânico de apenas 10 anos, foi aceito na Mensa International, a maior e mais antiga sociedade de alto QI do mundo, após atingir a pontuação máxima de 162 no teste de QI, conforme reportado pelo jornal The Sun. Essa pontuação o coloca acima das estimativas de QI de gênios como Albert Einstein e Stephen Hawking, que tinham QIs estimados em 160, e o posiciona no top 1% das pessoas mais inteligentes do mundo.

De acordo o jornal, os pais de Krish, Mauli e Nischal Arora, perceberam suas habilidades excepcionais desde cedo, quando ele já lia fluentemente aos quatro anos de idade. Além de seu desempenho acadêmico impressionante, Krish também é um pianista talentoso, tendo conquistado diversos prêmios na área musical.

Em entrevista ao The Sun, Krish expressou surpresa e orgulho com sua aceitação na Mensa, destacando o fato de seu QI ser superior ao de Einstein. O teste utilizado pela Mensa, o Cattell III B, avalia a capacidade de raciocínio e agilidade mental, sendo que pontuações acima de 160 são consideradas indicativas de genialidade.

A mãe de Krish, Mauli, comentou ao jornal que acompanhar o desenvolvimento intelectual do filho é um desafio, mas também uma grande alegria para a família. Ela destacou que a aceitação dele na Mensa não é apenas uma prova de sua inteligência, mas também uma promessa de um futuro brilhante, com potencial para grandes contribuições à sociedade.

Leia Também: Menina de 8 anos e homem de 34 gravemente feridos em tiroteio em Londres