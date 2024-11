Menino de 3 anos morre afogado após cair em piscina no litoral de São Paulo

A Polícia Civil investiga a morte de um menino de 3 anos, ocorrida na manhã de quarta-feira (20), após ele cair na piscina de casa em Pedro de Toledo, no litoral de São Paulo.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a Polícia Militar foi acionada pelo hospital por meio do Copom, sendo informada sobre o acidente e a morte do menino.

Exames periciais e análises no Instituto Médico Legal (IML) foram solicitados. A SSP informou que o caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Peruíbe como “morte suspeita e acidental”.