Menino de 4 anos morre após cair de janela no 3º andar de prédio

Uma criança de 4 anos morreu na manhã deste sábado (11/1), às 6h, no Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande (PB), após sofrer uma queda do terceiro andar de um prédio no Complexo Habitacional Aluízio Campos. O óbito foi confirmado às 6h da manhã. Wesley Cauã Soares de Souza estaria sozinho em casa quando a tragédia ocorreu.

A delegada Nercília Dantas explicou que o caso já é tratado como crime de abandono de incapaz com resultado morte. A Polícia Civil confirmou que não havia telas nas janelas e que haverá apuração em relação a trancas. Os pais serão ouvidos e podem ser indiciados.

Leia a reportagem completa no Portal T5, parceiro do Metrópoles.