Menino de 7 anos morre após cair do 7º andar de prédio no Tatuapé

Uma criança de 7 anos morreu nesta segunda-feira, 19, após cair do 7º andar do Condomínio Parque das Flores no Tatuapé, bairro da Zona Leste de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o pedido de ajuda foi feito por volta das 9h57 para auxiliar um menino que havia caído do edifício. Quatro viaturas se dirigiram até o local para ajudar a criança, que estava com ferimentos cabeça. O menino sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi levado ao pronto-socorro, mas não resistiu. O site da Jovem Pan entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo e aguarda retorno.

*Esta matéria está em atualização

