Menino de dois anos morre após cair de moto pilotada pela mãe

Um acidente na zona rural de Itanhém, no sul da Bahia, resultou na morte de um menino de 2 anos, identificado como Reynan Neves Santana, na manhã de sábado (7). A criança estava em uma motocicleta pilotada por sua mãe, quando ela perdeu o equilíbrio e o controle do veículo, ocasionando a queda.

A mãe, cuja identidade não foi divulgada, sofreu ferimentos e foi encaminhada ao Hospital Municipal Maria Moreira Lisboa. O estado de saúde dela não foi informado. O corpo do menino foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para os procedimentos legais, enquanto a Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.