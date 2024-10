Menino de oito anos e outras três pessoas são encontradas mortas e enterradas em sítio no Rio

Quatro pessoas foram encontradas mortas e enterradas em um sítio na cidade de Resende, no sul do estado do Rio de Janeiro. Corpos foram encontrados no fim da manhã desta quinta-feira (10), e entre as vítimas havia uma criança de oito anos e o dono do sítio.

A polícia trata o caso como uma chacina. As vítimas foram: o proprietário do sítio, Luis Otávio Campos de Cássio, de 31 anos; um menino de oito anos, chamada Luís Miguel Conceição de Cássio; o pai de Luís Miguel, Marcos Roberto de Cássio, de 52 anos; e um funcionário do sítio chamado Rodrigo Dionísio Machado, de 28 anos.

INVESTIGAÇÃO DA POLÍCIA

O caso é investigado pela Polícia como um latrocínio ? roubo seguido de morte ? já que um carro foi roubado. A Polícia Civil (PC) afirmou à TV Globo que dois suspeitos já forma identificados e devem ser presos nas próximas horas.