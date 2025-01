Menino de sete anos é resgatado após ficar cinco dias perdido em parque com leões no Zimbábue

Um menino de sete anos, identificado como Tinotenda Pudu, foi encontrado após passar cinco dias desaparecido em um parque repleto de leões no Zimbábue. O garoto havia sumido de sua aldeia, localizada no noroeste do país, no dia 27 de dezembro. Sua localização foi descoberta por uma força-tarefa que se aventurou no Parque Nacional Matusadona, onde as condições climáticas adversas, como chuvas intensas, dificultaram as buscas. O resgate ocorreu a cerca de 50 quilômetros dentro da reserva, onde Tinotenda demonstrou uma impressionante capacidade de sobrevivência. Durante o tempo em que esteve perdido, ele se alimentou de frutas silvestres e conseguiu beber água ao cavar nas margens de um rio. Estima-se que o menino tenha percorrido aproximadamente 49 quilômetros em um terreno desafiador e acidentado.

As autoridades locais descreveram o resgate como um “verdadeiro milagre”, dada a situação arriscada em que o menino se encontrava, cercado por animais selvagens como leões e elefantes. Ele passou as noites em uma área rochosa, o que aumentou ainda mais os riscos que enfrentou durante sua jornada. Após ser resgatado, Tinotenda será submetido a uma avaliação por uma equipe de saúde mental, com o objetivo de verificar se ele sofreu algum tipo de trauma durante sua experiência.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA