Menino que nasceu do tamanho de uma latinha comemora 1º aniversário

Um menino do Texas (EUA) que nasceu do tamanho de uma latinha de refrigerante comemorou o primeiro aniversário há um mês. Leovani Vera é considerado pela família um milagre. Ele nasceu na 27ª semana de gestação, com apenas 410 gramas. Era tão pequeno que a aliança do pai cabia no pulso dele.

“Vê-lo comemorar o primeiro aniversário foi como um círculo completo para mim. Leovani é meu milagre, e estou muito feliz em poder dizer que ele é um menino de um ano feliz e saudável”, celebrou a mãe, Isabel Vera, de 32 anos, em entrevista ao jornal Mirror.

Segundo Isabel, o crescimento de Leo (como é chamado pela família) começou a desacelerar nos primeiros meses de gravidez. Na ultrassonografia de 20 semanas, ele tinha o tamanho de um bebê de 15 semanas. O fluxo sanguíneo da mãe também se tornou uma preocupação para os médicos, pois os nutrientes não estavam chegando ao bebê.

O parto ocorreu em dezembro de 2022, na 27ª semana de gestação – quase três meses antes da data prevista. Isabel tinha pressão alta, com risco de pré-eclâmpsia. “Implorei para que os médicos fizessem o que pudessem”, disse.

Partos prematuros como o de Leovani fazem com que o bebê não tenha tempo suficiente para desenvolver todos os órgãos plenamente, as crianças também ficam mais vulneráveis a infecções e a doenças como asma.

Leovani passou quatro meses em uma unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN) para ganhar peso e aprender a respirar sozinho antes de receber alta.

“Não sai do lado dele desde o nascimento. Mesmo em casa, ficava checando a câmera para ter certeza de que ele estava bem no hospital. Eu continuei chorando e quase não parei para processar o que estávamos passando. Quando ele estava na UTIN, viajava diariamente para visitá-lo”, lembra a mãe.

Primeiro aniversário Pouco mais de um ano depois, o menino pesa 6,5 quilos, é saudável e acaba de aprender a engatinhar. O primeiro aninho foi celebrado com uma festa pequena, apenas para poucos familiares, com um jantar e bolo em casa.

“Quando finalmente chegou seu primeiro aniversário, queríamos torná-lo o mais especial possível, mas obviamente não queríamos sobrecarregá-lo”, conta Isabel.

