Meninos de 6 anos é atingido por tiros no caminho na escola no Rio de Janeiro

Um garoto de apenas 6 anos, identificado como Allan Airam Barboza da Silva, foi atingido por disparos na Rua Guaraúna, localizada em Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio de Janeiro, enquanto se dirigia à escola. O menino se encontra em estado grave e está internado no Hospital Estadual Getúlio Vargas. O episódio ocorreu nas proximidades de um crime anterior, onde um empresário, Pedro Paulo Monteiro de Oliveira, foi assassinado a tiros. O pai de Allan relatou que estava acompanhando o filho até a escola e que, no momento do ataque, a criança estava se divertindo com um amigo. Após ouvir os disparos, o pai encontrou o menino ferido e imediatamente o levou para a Unidade de Pronto Atendimento de Vila Kosmos. No entanto, devido à falta de atendimento, ele decidiu transportá-lo para o Hospital Getúlio Vargas.

A Polícia Militar esclareceu que não havia operações em andamento na área no dia do incidente. A investigação do caso está sob a responsabilidade da 27ª DP, situada em Vicente de Carvalho, e até o momento, os responsáveis pelos disparos não foram localizados. A situação gerou preocupação na comunidade, que clama por mais segurança nas ruas. O crime que vitimou o empresário Pedro Paulo, que possuía um histórico criminal, também está sendo investigado. Ele foi socorrido após ser baleado, mas não sobreviveu aos ferimentos.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA