Menor é apreendido com maconha e pinos de cocaína na Estrutural

Durante patrulhamento na Estrutural (DF), nessa sexta-feira (22/11), policiais militares (PMDF) do Grupo Tático Operacional do 35º Batalhão (GTOP 35) flagraram um menor de idade, em via pública, com porções de maconha e 21 pinos de cocaína.

Além das drogas, o menor também carregava dinheiro em espécie, o que aumentou a suspeita de tráfico de drogas, segundo a PM.

Por ser menor de idade, o envolvido foi apreendido pela corporação por crime análogo a tráfico de entorpecentes. Ele foi conduzido à Delegacia da Criança e Adolescente (DCA) e aguarda pelos procedimentos legais cabíveis.