Mensagem de Feliz Natal para WhatsApp: cartões e frases para enviar aos amigos e família em 2024

O Natal é uma época de reunir-se com a família e amigos, e de desejar felicitações importantes para todas as pessoas que amamos. Por isso, o Olhar Digital separou algumas opções de cartões de Natal com mensagens direcionados às pessoas mais importantes da sua vida: você pode baixar cada imagem e compartilhá-la pelo WhatsApp e demais redes sociais.

Cada cartão é direcionado a um público específico, como melhores amigos, família, namorados, colegas de trabalho e mais. Confira a nossa seleção de mensagens de “Feliz Natal” logo abaixo!

Se você tiver dúvidas de como compartilhar a mensagem de Natal pelo WhatsApp, confira o tutorial no fim da matéria, ok? Ah, se você preferir frases de Natal, também separamos algumas para você no fim da matéria!

Veja 6 cartões com mensagens de “Feliz Natal” para compartilhar no WhatsApp em 2024 Mensagem de Feliz Natal para todos

Mensagem de Feliz Natal para amigos

Mensagem de Feliz Natal para família

Mensagem de Feliz Natal para colegas de trabalho

Mensagem de Feliz Natal para parceiros: namorado (a), marido, esposa ou noivo (a)

Mensagem de Feliz Natal para melhores amigos

Como compartilhar mensagem de Feliz Natal pelo WhatsApp

Para você enviar os cartões de Natal, veja um passo a passo abaixo.

Tempo necessário: 1 minuto Após escolher o cartão de Natal, clique sobre a imagem e aguarde aparecer as opções do navegador. Depois, abra o aplicativo do WhatsApp e cole o cartão copiado. Basta clicar na imagem onde aparece “Colar”.

Por fim, se quiser, escreva uma legenda para a imagem e toque em enviar.

Frases de Feliz Natal 2024

Confira uma lista de mensagem de Boas Festas para compartilhar em 2024:

Que a magia do Natal encha seus dias de alegria e seu coração de amor. Desejo a você e sua família um Natal repleto de paz e harmonia. Que a luz do Natal ilumine seu caminho e o Ano Novo traga realizações incríveis. Que a esperança e o amor estejam presentes em todos os seus momentos neste Natal. Que o espírito natalino aqueça seu lar com felicidade e gratidão. Um Natal cheio de sorrisos, abraços apertados e memórias inesquecíveis. Que a mágica do Natal transforme seus sonhos em realidade. Paz, amor e alegria são meus votos para você neste Natal e sempre. Que o espírito natalino traga consigo esperança para o novo ano que se inicia. Que cada enfeite da árvore represente um momento especial em sua vida.

