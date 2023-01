Mentiu pra Giovanna? Larissa esclarece fofoca sobre a Casa de Vidro

Após Larissa Tomasía fazer uma visita aos novos participantes da Casa de Vidro, dinâmica do Big Brother Brasil que a projetou para a fama na edição do ano passado, algumas páginas na internet afirmaram que a ex-BBB teria inventado uma história para confundir a cabeça de Giovanna, que está confinada no local. Em conversa com a coluna LeoDias, a influenciadora digital desmentiu tais informações, também contou qual foi a sensação de rever a casa de perto, além de ter revelado pra quem vai sua torcida.

“As páginas estão dizendo que eu falei que a Giovanna está indo super bem na internet, só que eu não falei isso. Eu falei que ela falava demais. Não fui para inventar fic, fui para realmente conversar com eles, dar apoio, porque eu sei o quanto a pessoa fica nervosa de ser uma participante da Casa de Vidro”, disse ela.

Larissa disse que rever a Casa de Vidro bateu saudades e até mesmo um pouquinho de ciúmes. “Deu muita saudade. Deu uma nostalgia, sei muito bem o que eles estão sentindo. É uma sensação muito louca, ao mesmo tempo gratificante. Lógico que eu senti um ciuminho, mas é isso, cada edição são novos participantes”, explicou.

Sobre torcida, Larissa Tomásia foi clara e objetiva: “Minha torcida é para a Paula e Manoel. Espero de coração que eles consigam entrar. De cara eu já gostei muito deles”, afirmou.

