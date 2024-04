Mercado de jogos da China cresce 15,12% em fevereiro

Receita real de vendas de games de celular no mercado interno chinês atingiu 18,26 bilhões de yuans (US$ 2,6 bilhões)

Jogos desenvolvidos internamente na China arrecadaram 20,31 bilhões de yuans (US$ 2,85 bilhões) em receita de vendas PODER360 1.abr.2024 (segunda-feira) – 7h05



O mercado de jogos da China registrou 24,88 bilhões de yuans (US$ 3,5 bilhões) em receita em fevereiro de 2023, alta de 15,12% na comparação com fevereiro de 2023. Em relação a janeiro, a alta foi de 2,17%.

Os dados constam de um relatório divulgado na 2ª feira (25.mar.2024) pela agência chinesa de pesquisa CNG (China Nonferrous Gold Limited, em inglês).

A receita real de vendas do mercado doméstico de jogos de celular atingiu 18,26 bilhões de yuans (US$ 2,6 bilhões), representando um aumento de 17,88% em comparação ao mesmo período do ano passado, segundo o relatório.

Durante o período, os jogos desenvolvidos internamente na China arrecadaram 20,31 bilhões de yuans (US$ 2,85 bilhões) em receita de vendas, indicando um aumento de 12,87% ano a ano.

Com informações de Xinhua.