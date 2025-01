Mercado financeiro sobe para 5% projeção da inflação em 2025

O mercado financeiro subiu a projeção da inflação para 2025 e 2026. Os analistas financeiros consultados pelo Banco Central (BC) elevaram as estimativas deste ano de 4,99%, na semana passada, para 5%.

Principais pontos do relatório Focus:

A estimativa de inflação para 2025 subiu de 4,99% para 5%.

A projeção de inflação para 2026 passou de 4,03% para 4,05%.

A previsão do crescimento do país, o Produto Interno Bruto (PIB), segue em 2,02% para 2025 e 1,80% para 2026.

A estimativa do mercado para a taxa básica de juros (a Selic) é de 15% ao ano. Ou seja, os economistas acreditam que a Selic encerrará 2025 em 15%.

Para 2027, o mercado aumentou a expectativa da taxa de juros, indo de 10% ao ano para 10,25% ao ano.

A projeção da taxa de câmbio (o dólar) para este e o próximo ano é de R$ 6.

Os dados fazem parte do relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira (13/1) pelo Banco Central. As projeções são frutos da análise de mais de 100 analistas do mercado financeiro, consultados semanalmente no levantamento do BC.

Para os analistas financeiros, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, ficará em 5% neste ano. A estimativa passou de 4,99%, na semana passada, para 5%.

Em 2025, a meta de inflação é de 3% com variação de 1,5 ponto percentual, sendo 1,5% (piso) e 4,5% (teto). Ela será considerada cumprida se oscilar entre esse intervalo de tolerância.

Caso a meta seja descumprida, o Banco Central precisa divulgar uma carta aberta ao ministro da Fazenda — nesse caso, o ministro Fernando Haddad — explicando as razões para o estouro. Isso porque a autoridade monetária é que faz o controle da inflação, por meio da taxa básica de juros, definida pelo Comitê de Política Monetária (Copom) a cada 45 dias.

Segundo o mercado financeiro, a inflação será de:

5% em 2025;

4,05% em 2026;

3,90% em 2027;

3,56% em 2028.

Taxa de juros

O mercado financeiro manteve inalterada a projeção da taxa básica de juros, a Selic, para o fim deste ano. A estimativa dos economistas segue em 15% ao ano, como no relatório anterior.

Para 2026, os analistas projetam que a Selic chegará a 12% ao ano.

Para 2027, a previsão da taxa de juros subiu de 10% ao ano para 10,25% ao ano.

Para 2028, a estimativa continua em 10% ao ano.

A alta esperada para o começo de 2025 é de 1 ponto percentual. Ou seja, para o mercado, a Selic subirá dos atuais 12,25% ao ano para 13,25% ao ano já em janeiro, quando o Comitê de Política Monetária se reúne pela primeira vez no ano.

A reunião do Copom está marcada para os dias 28 e 29 de janeiro.

