Mercado financeiro volta a elevar estimativa de inflação entre 2024 e 2026

A previsão para a inflação oficial do Brasil em 2024, conforme o Relatório Focus divulgado pelo Banco Central, teve um leve aumento, passando de 4,59% para 4,62%. Para os anos seguintes, as expectativas também foram ajustadas: em 2025, a projeção para o IPCA subiu de 4,03% para 4,10%, enquanto para 2026, a expectativa passou de 3,61% para 3,65%. A meta de inflação estabelecida pelo Banco Central é de 3,00% para os anos de 2025 a 2026, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual. Entre os economistas que apresentam as previsões mais precisas, a expectativa para a inflação em 2024 aumentou de 4,53% para 4,56%.

Para 2025, a projeção se manteve em 4,00%, e para 2026, a expectativa é de 3,70%. No que diz respeito à taxa Selic, as estimativas foram fixadas em 11,75% para o final de 2024, 11,50% para 2025 e um aumento de 9,75% para 10,00% em 2026. O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para 2024 foi mantido em 3,10%. Para 2025, houve um pequeno ajuste, passando de 1,93% para 1,94%, enquanto a expectativa para 2026 é de 2,00%. No segundo trimestre de 2023, o PIB brasileiro registrou um crescimento de 1,4%, indicando uma recuperação econômica moderada.

As previsões para a cotação do dólar também foram revisadas. Para 2024, a expectativa subiu de R$ 5,50 para R$ 5,55. Em 2025, a projeção passou de R$ 5,43 para R$ 5,48, e para 2026, a estimativa se manteve em R$ 5,40. Economistas mais precisos mantiveram suas previsões em R$ 5,75 para 2024, mas elevaram as expectativas para R$ 5,83 em 2025 e R$ 6,00 em 2026.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias