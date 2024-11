Mercado projeta aumento da inflação e da taxa de juros no Brasil

A mediana das previsões de economistas para a inflação oficial do Brasil em 2024 registrou um aumento, passando de 4,55% para 4,59%, conforme divulgado no Relatório Focus do Banco Central. Este é o segundo aumento consecutivo nas expectativas, que já superam o teto da meta estabelecida, que é de 3% para os anos de 2024, 2025 e 2026, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual. Além disso, as projeções dos próximos anos para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) também foram ajustadas. Para 2025, a expectativa subiu de 4,00% para 4,03%, enquanto para 2026, a previsão passou de 3,60% para 3,61%. A taxa Selic, por sua vez, manteve-se em 11,75% para o final de 2024, mas as estimativas para 2025 e 2026 foram elevadas, passando de 11,25% para 11,50% e de 9,50% para 9,75%, respectivamente.

As expectativas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para 2024 também foram revisadas, subindo de 3,08% para 3,10%. Para os anos seguintes, as previsões se mantiveram estáveis, com 1,93% para 2025 e 2,00% para 2026. Vale destacar que o PIB brasileiro cresceu 1,4% no segundo trimestre, refletindo um desempenho moderado da economia. Por fim, as estimativas para a cotação do dólar também foram ajustadas. Para 2024, a previsão passou de R$ 5,45 para R$ 5,50. Em 2025, a expectativa subiu de R$ 5,40 para R$ 5,43, enquanto para 2026, a projeção foi de R$ 5,33 para R$ 5,40.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos