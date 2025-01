Mercado projeta inflação de 5% no final de 2025, aponta Focus

De acordo com boletim divulgado nesta segunda-feira (13), estimativa do aumento dos preços de bens e serviços para 2026 é de 4,03%; câmbio do dólar é mantido em R$ 6 durante durante o biênio

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO O cenário atual, com inflação a 5%, Selic a 15% e dólar a R$ 6, espera um crescimento econômico de 2%

O boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (13), trouxe à tona preocupações sobre a economia brasileira ao apontar que a previsão do mercado financeiro para a inflação deste ano subiu para 5%, ligeiramente acima dos 4,99% registrados na semana anterior. A taxa Selic, atualmente em 15% ao ano, é esperada para reduzir para 12% em 2026, embora ainda permaneça em um patamar elevado. A inflação projetada para 2026 é de 4,03%, enquanto o crescimento econômico para 2025 está estimado em 2,02%. Além disso, o câmbio do dólar deve se manter em R$ 6 tanto para 2025 quanto para 2026, consolidando um cenário econômico desafiador. O cenário atual, com inflação a 5%, Selic a 15% e dólar a R$ 6, espera um crescimento econômico de 2%. A situação exige atenção estratégica da equipe econômica, que enfrenta o risco de minar a confiança dos investidores e a percepção popular sobre a gestão econômica. De acordo com a cientista social, Deysi Cioccari, o dilema entre estabilidade macroeconômica, crescimento econômico e controle inflacionário é recorrente na história brasileira, mas sua resolução requer decisões políticas firmes e transparentes, que não podem ser adiadas sem custos. Com juros elevados e pressões por reformas estruturais, o aumento da inflação projetada evidencia a fragilidade econômica do Brasil. Por outro lado, Cristiano Beraldo aponta que o país se torna atraente para especuladores, mas desafiador para empreendedores que buscam expandir seus negócios. A alta do dólar pressiona a inflação, e a Petrobras pode ser forçada a repassar aumentos nos preços dos combustíveis, impactando toda a cadeia de consumo. *Com informações de Alan Ghani, Deysi Cioccari e Cristiano Beraldo *Reportagem produzida com auxílio de IA