Mercúrio retrógrado: más notícias para três signos

Sim, você leu certo. Infelizmente, está se aproximando, “a passos largos”, mais um Mercúrio retrógrado. Entre 25 de novembro e 15 de dezembro, você pode começar a sentir algumas mudanças. A astróloga Nina Kahn, citada na Bustle, mencionou os signos que mais vão sofrer neste período.

Gêmeos (21 de maio a 21 de junho)

“Prepare-se para rever algumas conversas que achava que tinha deixado no passado.” Ex-namorados(as) podem reaparecer, assim como “ressentimentos enterrados” e antigos “problemas de compromisso”. Tudo isso vai obrigá-lo a olhar as coisas de uma nova perspectiva. É importante tomar cuidado com as palavras.

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

É provável que sintam o impacto desse evento astrológico mais do que todos os outros signos. Nativos desse signo geralmente são muito confiantes, mas, neste período, “pode ser difícil encontrar o seu lugar no mundo”. “Pode sentir que há uma diferença entre a forma como as pessoas o veem e como você se vê.”

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

Mercúrio retrógrado terá mais impacto em sua vida profissional. “É possível que seus projetos de trabalho ou outros empreendimentos profissionais sofram bloqueios ou atrasos durante essas semanas.” É recomendável evitar começar algo novo ou assinar contratos importantes.

