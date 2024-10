Mesmo derrotado, Marçal continua a registrar doações de campanha

Mesmo derrotado no primeiro turno das eleições municipais em São Paulo, o ex-coach Pablo Marçal (PRTB) continua a registrar na Justiça Eleitoral doações para sua campanha à prefeitura de capital paulista.

Segundo os registros no TSE, a campanha de Marçal registou mais 102 doações desde 7 de outubro, um dia depois da eleição em São Paulo, na qual o candidato do PRTB terminou na terceira colocação, com 28,14% dos votos válidos.

As doações têm valores pequenos, que variam entre R$ 0,01 até R$ 398,97. No total, os novos registros que entraram para a campanha de Marçal desde o fim do primeiro turno somam apenas R$ 746,73.

O ex-coach declarou a Justiça Eleitoral ter recebido cerca de R$ 8 milhões em doações de pessoas físicas. A maior delas foi do advogado Marcelo Tostes de Castro Maia, que doou R$ 310 mil para Pablo Marçal.

Ao contrário dos demais candidatos, Marçal não utilizou fundo eleitoral do PRTB na disputa. Ele também não utilizou seu próprio dinheiro para financiar sua campanha. Seu limite de gastos era de R$ 62,7 milhões.