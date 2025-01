Messi falta em cerimônia em que Joe Biden o homenageou

O jogador de futebol Lionel Messi faltou à cerimônia, neste sábado (4/1), que o condecorou com a Medalha Presidencial da Liberdade, mais alta honraria concedida a civis pelos Estados Unidos.

O atacante do Inter Miami foi descrito no discurso do presidente norte-americano, Joe Biden, como o mais condecorado jogador de futebol profissional da história. No discurso, Biden lembrou da atuação do atleta em favor de causas humanitárias.

“Ele apoia programas de cuidados com a saúde e educação para crianças por todo o mundo, por meio da Fundação Leo Messi e atua como Embaixador da Boa Vontade do Unicef”, diz trecho do discurso.

A homenagem também foi concedida a outras 18 pessoas, entre elas, Bono Vox, Denzel Washington, Michael J Fox e George Soros.

A Medalha Presidencial da Liberdade é tradicionalmente concedida a pessoas que são exemplos de contribuição para a prosperidade dos Estados Unidos, a paz mundial e outros empreendimentos sociais, etc.