Messi na próxima Copa do Mundo? O craque responde

A carreira de Messi está chegando ao fim, mas existe a grande incógnita sobre sua participação ou não na próxima Copa do Mundo. O craque, inclusive, foi decisivo no último jogo da Argentina contra a Bolívia, com três gols marcados e duas assistências. Em evento, Messi foi questionado sobre seu futuro e abriu o jogo: “Realizei todos os meus sonhos e conquistei muito mais do que imaginava quando era criança. Alcancei o maior sonho de todos, que foi vencer uma Copa do Mundo. Agora, vivo o presente, aproveitando o dia a dia. Quando o momento chegar, vou decidir. Espero poder jogar em alto nível e ser feliz, que é o mais importante. Não tenho como objetivo chegar ao próximo Mundial”. O jogador de 37 anos soma 46 títulos na bagagem, sendo o último deles a Supporters’ Shield com o Inter Miami, por ter sido a melhor equipe da fase regular da MLS. Ainda assim, o argentino afirma não se importar com esses números: “Não fico contando os títulos, especialmente os individuais. Passei por muitos momentos difíceis também. Nem tudo foi fácil, mas as decepções me ajudaram a crescer.”

