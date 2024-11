“Messinho é o rei”: imprensa europeia exalta números de Estêvão

Artilheiro do Brasileirão e joia do Palmeiras, Estêvão atraiu os holofotes da imprensa europeia para o Brasileirão. O atacante virou manchete do tradicional jornal espanhol, Marca, que relembrou o apelido de quando o jogador começou a despontar no futebol profissional: “Messinho é o rei”.

O periódico aponta Estêvão como o grande nome do futebol brasileiro no momento e chama atenção para os números do atacante na temporada. Ao todo, a joia do Palmeiras tem 18 gols e 11 assistências em 46 jogos.

Na Europa, o jogador já tem destino definido e viaja rumo ao Chelsea assim que completar 18 anos. Estêvão foi vendido ao clube inglês em transação que pode ultrapassar os R$ 350 milhões e deve desembarcar na Inglaterra após a disputa do novo Mundial de Clubes com o Palmeiras, em 2025.

O jornal ainda lembra que Estêvão foi alvo de elogios de alguns do melhores jogadores do mundo, como Neymar. Além disso, o artigo reproduz fala do coordenador da base do Palmeiras, João Paulo Sampaio, que afirmou que o jogador é o melhor talento produzido pelo futebol brasileiro nos últimos anos.