Meta AI agora está no Instagram do Brasil; veja como usar

O Meta AI começou a ser disponibilizado para alguns usuários brasileiros do Instagram nos últimos dias. Assim como no WhatsApp, a ferramenta permite gerar imagens e responder perguntas diretamente na rede social, utilizando os mesmos recursos disponíveis no aplicativo de mensagens.

A ferramenta foi lançada no Brasil em outubro deste ano, mas, inicialmente, estava limitada ao site oficial da empresa e ao WhatsApp.

Olhar Digital comprovou disponibilidade do Meta AI, que está disponível na aba de pesquisa das mensagens diretas (DMs, na sigla em inglês) (Imagem: Shutterstock)

Como funciona o Meta AI no Instagram

O assistente de inteligência artificial (IA) da empresa de Mark Zuckerberg oferece funcionalidades similares às disponíveis no WhatsApp. Os usuários podem:

Interagir diretamente com o chatbot em conversas privadas;

Mencioná-lo em grupos para obter respostas rápidas;

Utilizar o recurso de geração de imagens, acessível pela função “Imaginar” nas mensagens diretas.

De acordo com a Meta, a IA foi desenvolvida para oferecer suporte em pesquisas gerais e consultas no aplicativo, funcionando como um assistente virtual. É possível pedir dicas de viagem, tirar dúvidas cotidianas ou buscar informações de forma similar a outros sistemas, como o Google Gemini e o ChatGPT, da OpenAI.

Nesta segunda-feira (16), o Olhar Digital comprovou a disponibilidade do Meta AI, que está disponível na aba de pesquisa das mensagens diretas (DMs, na sigla em inglês) no aplicativo do Instagram para Android (há relatos de que o app no iOS também está recebendo a novidade). Além disso, a geração de imagens pode ser acionada diretamente em conversas, bastando usar a opção “Imaginar” e descrever o que deseja criar.

Leia mais:

O que é, para que serve e como usar o Instagram?

Instagram: como fazer live [+ dicas!]

WhatsApp vai permitir encaminhamento de conteúdo direto para o Meta AI

Como usar a IA no Instagram

Para conversar com o Meta AI, siga os passos abaixo:

Abra o aplicativo do Instagram; Deslize para o lado ou toque no ícone de balão para acessar as mensagens diretas; Toque na aba de pesquisa; Pressione “OK” para ativar o recurso; Inicie a conversa com a IA.

O histórico de interações será armazenado em uma conversa individual no app.

Basta seguir o passo a passo semelhante ao do WhatsApp e a IA já estará habilitada para uso (Imagem: Rodrigo Mozelli/Olhar Digital)

Para enviar imagens:

Abra uma conversa; Toque no ícone de “+”; Escolha a opção “Imaginar”; Descreva o conteúdo que deseja transformar em imagem; Envie o material gerado.

Para usar a IA em conversas em grupo:

Abra o grupo; Digite “@Meta AI”; Insira o comando desejado.

Lembrando que, assim como no WhatsApp, a IA da Meta não pode ser desativada nas configurações do aplicativo. No entanto, no Instagram, o ícone da ferramenta aparece de forma mais discreta, ocupando menos espaço em comparação ao WhatsApp, onde fica em destaque na tela inicial, algo que incomodou alguns usuários.

O post Meta AI agora está no Instagram do Brasil; veja como usar apareceu primeiro em Olhar Digital.