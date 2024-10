Meta anuncia demissão de funcionários do WhatsApp e Instagram

A Meta, empresa controladora do Facebook, anunciou a demissão de funcionários, incluindo membros da equipe do WhatsApp e Instagram, para realinhar seus recursos com suas “metas estratégicas”. Em nota, um porta-voz da Meta confirmou que mudanças aconteceriam para alinhar os objetivos de longo prazo e estratégia de localização.

Detalhes específicos sobre o número de funcionários impactados não foram divulgados.

O The Verge, que reportou primeiro as demissões, disse que cortes foram feitos em equipes que incluem o serviço de mensagens, como o WhatsApp e o Instagram, e a unidade de tecnologia de realidade virtual da Meta, Reality Labs.

A Meta teve várias rodadas de demissões para ajustar seu quadro de funcionários depois de ter contratado agressivamente durante a pandemia.

No início deste ano, a empresa cortou vários empregos no Reality Labs, após demitir 11 mil funcionários em 2022. No ano passado, outros 10 mil empregos foram cortados. Fonte: Associated Press