Meta anuncia recursos para evitar postagens políticas

Instagram e Threads não promoverão mais postagens políticas nos feeds de usuários; Facebook adota abordagem similar

Usuários poderão optar por limitar a exibição de conteúdos com teor político na rede social Divulgação / Instagram – 9.fev.2024

PODER360 9.fev.2024 (sexta-feira) – 18h18



A Meta anunciou nesta 6ª feira (9.fev.2024) uma nova estratégia para evitar a recomendação de conteúdo político no Instagram e no Threads. A empresa optou por não mais impulsionar publicação desse teor aos usuários, seguindo políticas semelhantes já implementadas no Facebook, onde as postagens foram reduzidas no feed.

O objetivo é que essa abordagem esteja em vigor nas redes sociais antes das eleições dos Estados Unidos, marcadas para 5 de novembro de 2024.

Em um comunicado compartilhado no blog e no Centro de Transparência da Meta, a big tech destacou que as alterações afetarão recursos como Instagram Reels e Instagram Explore, além das recomendações no feed, tanto no Instagram quanto no Threads.

As mudanças afetarão como o Instagram recomenda conteúdo, mas não vão alterar como a rede social mostra as publicações das contas que os usuários já seguem, afirmou a empresa.

Se uma conta postar conteúdo político, como notícias sobre eleições, leis ou outros temas sociais, esse conteúdo ainda será exibido para seus seguidores no Feed e nos Stories. A diferença é que não será sugerido ativamente para quem não segue esse perfil na rede social.

“Se as pessoas ainda quiserem ver esse tipo de conteúdo político nos Threads e nas recomendações do Instagram, haverá um controle para as pessoas escolherem vê-lo. Esse controle também será lançado no Facebook em uma data posterior”, escreveu a plataforma.

No caso de contas profissionais, o Instagram anunciou que os usuários poderão usar uma nova funcionalidade chamada “Status da Conta” para verificar sua elegibilidade para terem seu conteúdo recomendado na plataforma.

Se discordarem de uma decisão do Instagram, esses perfis poderão solicitar uma revisão. Também poderão optar por suspender suas postagens por um tempo para recuperar a elegibilidade. A duração necessária para evitar postagens políticas não foi divulgada pela empresa.