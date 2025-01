Meta chega a acordo e encerra processo movido por Trump

A Meta chegou a acordo para resolver o processo movido por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, após sua suspensão das plataformas do Facebook e do Instagram em 2021, devido ao ataque ao Capitólio, realizado por apoiadores de Trump.

O acordo estipula que a Meta pagará US$ 25 milhões (R$ 146,47 milhões, na conversão direta), sendo aproximadamente US$ 22 milhões (R$ 128,89 milhões) destinados à biblioteca presidencial de Trump, enquanto o restante será destinado a honorários advocatícios e a outros demandantes envolvidos no litígio. A empresa confirmou o acordo, que foi inicialmente reportado pelo The Wall Street Journal.

Em processo, Trump alegou que a Meta violou a Primeira Emenda dos Estados Unidos (Imagem: Evan El-Amin/Shutterstock)

Detalhes do processo movido contra a Meta por Trump

Trump e outros réus entraram com o processo em 2021 , alegando que foram vítimas de “ censura inadmissível ” por parte da Meta, violando a Primeira Emenda da Constituição estadunidense;

, alegando que foram vítimas de “ ” por parte da Meta, estadunidense; O processo argumentava que a empresa agiu em conjunto com autoridades federais , incluindo os Centros de Controle de Doenças e membros da equipe de transição do ex-presidente Joe Biden para restringir a liberdade de expressão ;

, incluindo os Centros de Controle de Doenças e membros da equipe de transição do ex-presidente Joe Biden ; A Meta, por sua vez, se defendeu , alegando que a Primeira Emenda se aplica apenas ao governo , não a empresas privadas;

, alegando que , não a empresas privadas; Ela afirmou que não pode ser considerada um “ator estatal” e, portanto, não violou os direitos de Trump.

Com o acordo, as partes resolveram as reivindicações sem necessidade de decisão judicial sobre a constitucionalidade da suspensão, encerrando o litígio.

O caso levantou questões sobre a interação entre as plataformas de mídia social e o governo, mas Meta e Trump chegaram a consenso financeiro, sem que houvesse julgamento sobre o mérito da disputa.

Consenso financeiro entre Meta e Trump encerrou disputa sem necessidade de julgamento (Imagem: Cristian Valderas/Shutterstock)

