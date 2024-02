Meta criará equipe de combate às fake news nas eleições da UE

Setor identificará ameaças e riscos relacionados ao uso abusivo da inteligência artificial GenAi; eleições no bloco europeu serão em junho

26.fev.2024 (segunda-feira)



A Meta anunciou no domingo (25.fev.2024) que criará uma equipe para combater a desinformação e o uso indiscriminado da inteligência artificial à medida que as eleições na UE (União Europeia) se aproximam.

Segundo a empresa dona do WhatsApp e Instagram, nos próximos meses que antecedem as eleições, a Meta (antiga Facebook Inc) ativará um Centro de Operações Eleitorais, específico da UE, que reúne especialistas de diversas áreas de inteligência da empresa para identificar potenciais ameaças e combater os riscos relacionados ao abuso de tecnologias da IA generativa.

“Nos comprometemos a adotar uma abordagem responsável em relação às novas tecnologias, como a GenAI, e assinamos o acordo tecnológico para combater a propagação de conteúdos fraudulentos de IA nas eleições“, disse Marco Pancini, chefe de Assuntos da UE, na Meta.

Pancini afirmou que a Meta irá rotular todos os conteúdos criados por IA e rebaixar para que menos pessoas vejam conteúdos que violem diretrizes da comunidade.

Os anunciantes que publicam anúncios relacionados com questões sociais, eleições ou política com Meta também têm que divulgar se utilizam uma imagem ou vídeo fotorrealista, ou áudio com som realista, que tenha sido criado ou alterado digitalmente.

Entre julho e dezembro de 2023, a Meta removeu 430.000 anúncios em toda a UE por não incluírem um aviso de isenção de responsabilidade, disse Pancini.

As eleições para o Parlamento Europeu serão nos dias 6 a 9 de junho. Os cidadãos da UE elegerão uma nova composição do Parlamento Europeu.

