Meta é acusada de baixar mais de 80 TB em torrent para treinar modelo de IA

A Meta está sendo processada nos Estados Unidos por supostamente utilizar conteúdo protegido por direitos autorais sem a devida autorização no treinamento de seus modelos de inteligência artificial.

O processo alega que a empresa teria baixado 81,7 terabytes de dados protegidos por copyright, provenientes de fontes como LibGen, LibTorrent e Z-Library, bibliotecas online frequentemente associadas à distribuição ilegal de conteúdo.

Segundo a ação judicial, a Meta teria acessado essas plataformas e outras fontes de conteúdo não autorizadas para obter livros e usá-los no treinamento da inteligência artificial Llama. O processo é movido por empresas detentoras dos direitos autorais das obras em questão, que afirmam que houve violação de seus direitos.

Nos documentos do caso, e-mails de funcionários da Meta indicam que havia conhecimento de que o download de conteúdo protegido por direitos autorais era ilegal. Em alguns casos, os funcionários questionaram o uso de equipamentos e IPs da empresa para realizar os downloads.

A Meta ainda não se pronunciou sobre o caso específico, mas apresentou uma defesa no processo, alegando que o uso do conteúdo baixado se enquadra na figura do “fair use” (uso justo). A empresa afirma que esse tipo de utilização é permitido, desde que se limite a determinados critérios, como pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, sem a necessidade de autorização dos detentores dos direitos autorais.

Via: Arstechnica

