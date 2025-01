Meta encerra oficialmente as vendas do Quest Pro

Agora é oficial. A Meta encerrou as vendas do Quest Pro, headset premium de realidade mista da empresa. Segundo a própria companhia, os produtos seriam comercializados enquanto durassem os estoques ou até final do ano.

De acordo com reportagem do The Verge, a demanda continuou fraca e as vendas só foram encerradas com a chegada de 2025. Já as vendas do Meta Quest 3 continuam normalmente.

Quest Pro não empolgou usuários

A página do produto, que era vendido por US$ 999 (mais de R$ 6 mil), agora diz que o “Meta Quest Pro não está mais disponível”. Além disso, incentiva os usuários a considerar o Meta Quest 3, que ainda segue em produção.

Quest Pro não está mais disponível para compra (Imagem: divulgação/Meta)

O encerramento das vendas aconteceu em função da baixa demanda pelo dispositivo. Apesar do preço ter sido diminuído (no início ele custava US$ 1.499), o número de comercializações nunca atingiu o esperado pela Meta.

As principais reclamações é que o equipamento era muito caro, pesado e que não oferecia recursos tão valiosos. A maioria destas questões foi solucionada nas versões posteriores, o que também incentivou a interrupção da produção do Quest Pro.

Leia mais

Meta quer inserir Quest no mundo da educação; entenda

Meta cancela visor de realidade mista que concorreria com o Vision Pro da Apple

Meta Quest 3S: novo headset não fica tão atrás do Quest 3 – e é mais barato

Quest 4 está previsto para o ano que vem (Imagem: Andre Weening/Shutterstock)

Nova versão do headset deve chegar em 2026

Apesar da decisão de descontinuar o Quest Pro, a Meta não parece ter planos de desistir do projeto.

Na verdade, a empresa prepara um novo lançamento para 2026.

Na data, serão apresentadas duas versões do Quest 4, uma padrão e outra premium, chamadas internamente de “Pismo Low” e “Pismo High”.

Além dos headsets, a Meta também deve lançar um par de óculos de realidade aumentada.

Ao que tudo indica, o modelo não será uma nova geração do seu modelo inteligente da Ray-Ban, já que as especificações descrevem um design “com lente maior e mais volumoso”.

O post Meta encerra oficialmente as vendas do Quest Pro apareceu primeiro em Olhar Digital.