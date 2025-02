Meta: ex-diretora acusa empresa de praticar abuso e discriminação contra mulheres

Nesta terça-feira (4), a ex-diretora de marketing e produtos da Meta, Kelly Stonelake, fez uma publicação em seu LinkedIn afirmando que a empresa tem cultura de silenciamento e discriminação contra mulheres.

Stonelake criticou o cofundador e CEO da empresa, Mark Zuckerberg, ao dizer que “a verdade não importa para Mark Zuckerberg, mas importa para mim“, fazendo menção ao fim do programa de diversidade e inclusão que a companhia promovia internamente.

A profissional trabalhou por 15 anos na Meta e afirmou ter sido demitida após se mostrar contrária a casos de racismo no app de realidade virtual (RV) Horizon, de propriedade da empresa de Zuckerberg. Nessa linha, Stonelake processou a big tech sob acusações de discriminação e assédio, segundo o Business Insider. A publicação realizada pela ex-diretora no LinkedIn detalha a reportagem.

A ex-funcionária da dona de Facebook, Threads, Instagram e WhatsApp alega que, “quando levantei o problema, me tornei o problema — padrão que silencia as mulheres em todos os lugares, todos os dias”.

A moça também diz foi agredida sexualmente por um ex-chefe em viagem de negócios, além de que teria tido promoções negadas por ser mulher e que era orientada a agir de maneira “menos inteligente” em seu ambiente de trabalho.

Sobre o assédio, a profissional detalhou: “fui agarrada pela virilha, gritaram comigo, me disseram para transar com meu chefe para ser promovida. Sobrevivi a tudo. Nada me destruiu tanto quanto um trabalho em que eu tinha que dizer ‘não’ a homens poderosos“.

Ela também deu sua visão a respeito do significado que sua demissão carrega. “Quando a liderança da Meta me rejeitou e me excluiu, não estava apenas marginalizando mulheres: estava priorizando o poder em vez das pessoas“, analisou.

O Olhar Digital entrou em contato com a assessoria de imprensa da Meta e aguarda posicionamento oficial.

Leia, abaixo, a tradução completa do texto publicado por Stonelake em seu LinkedIn:

Por 15 anos, tive a confiança de liderar as equipes e projetos mais importantes da Meta. Eu não esperava que minha carreira terminasse quando me posicionei contra um videogame racista, mas é a verdade.

Quando tive a oportunidade de liderar a empresa na expansão do Horizon, fiquei emocionada. No entanto, fiquei horrorizada ao entrar em uma sala de homens acobertando racismo desenfreado, um produto repleto de problemas de desempenho e violações de políticas públicas. Pior de tudo, as vítimas eram predominantemente crianças.

Quando levantei o problema, eu me tornei o problema – um padrão que silencia as mulheres em todos os lugares, todos os dias. Já fui agredida sexualmente por um chefe em uma viagem de negócios. Já me negaram promoções porque reconhecer meu sucesso significava reconhecer os fracassos dos homens. Já me disseram para agir “menos inteligente”, já sofri retaliação por fazer meu trabalho.

Alguns de vocês estão chocados porque não faziam ideia de que essas coisas aconteciam – alguns de vocês estão chocados porque não faziam ideia de que poderíamos ser honestos sobre isso.

Meu privilégio significa que tenho a responsabilidade de falar, mas a discriminação e o ambiente de trabalho hostil que experimentei acontecem em todos os níveis, em todos os setores. É exponencialmente pior para mulheres negras. Isso cria maus resultados de negócios que prejudicam desproporcionalmente aqueles que deveríamos estar mais ansiosos para proteger, aumenta a disparidade de riqueza, coloca vidas em risco e é contra a lei.

Custou-me minha carreira, quase custou minha vida.

Já me agarraram nas partes íntimas, gritaram comigo, disseram-me para fazer sexo com meu chefe para conseguir uma promoção. Eu sobrevivi a tudo isso. Nada me quebrou como um trabalho em que eu tinha que dizer “não” a homens poderosos.

Quando as empresas de tecnologia expulsam líderes marginalizados, elas constroem produtos perigosos. Este não é apenas um problema ético. É uma falha de governança. Coloca funcionários, acionistas e usuários em todos os lugares – especialmente aqueles que mais precisam de proteção – em risco. Quando a liderança da Meta me dispensou e excluiu, eles não estavam apenas marginalizando mulheres, eles estavam priorizando o poder sobre as pessoas. Eles estavam colocando seu crescimento antes do bem.

Este ciclo se repete em todo o setor:

Mulheres, minorias, pessoas neurodivergentes, levantam bandeiras vermelhas éticas sobre a segurança do produto.

Elas enfrentam retaliação e exclusão por falar a verdade ao poder.

O dano então recai desproporcionalmente sobre os usuários mais vulneráveis.

A curto prazo, as empresas de tecnologia devem fortalecer as proteções para denunciantes éticos, tornar as práticas de promoção transparentes, reafirmar o compromisso com os programas de diversidade e vincular seu sucesso à remuneração dos executivos e integrar a conformidade ao processo de desenvolvimento do produto.

Onde Mark Zuckerberg discursa sobre as empresas precisarem ser mais masculinas, onde ele desmantela ativamente suas equipes de DEI e onde ele encobre salvaguardas, meu caso demonstra algo inegável: ambientes tóxicos e discriminatórios não são apenas errados, eles são anti-inovação. Odiar mulheres prejudica a todos.