Meta não quer que OpenAI vire empresa com fins lucrativos e apela ao governo dos EUA

A Meta pediu ao procurador-geral da Califórnia (EUA), Rob Bonta, que intervenha contra os planos da OpenAI de se transformar em entidade com fins lucrativos. Em carta enviada nesta semana, a empresa de Mark Zuckerberg argumentou que a OpenAI estaria “violando a lei ao reapropriar ativos construídos como instituição de caridade para ganhos privados potencialmente gigantescos“.

A disputa atraiu atenção adicional por colocar Zuckerberg ao lado de Elon Musk, um dos fundadores da OpenAI e crítico frequente de seu modelo de negócios atual. Os executivos, que, no ano passado, cogitaram, até mesmo, um confronto físico em uma luta em uma gaiola, agora, se encontram aliados em batalha que pode redefinir os modelos de negócios para startups de tecnologia.

A rivalidade entre Meta e OpenAI também inclui motivações comerciais. Zuckerberg está empenhado em fazer do Meta AI o assistente de IA mais utilizado no mundo e liderar o desenvolvimento de uma super IA, um objetivo semelhante ao da OpenAI. A disputa, portanto, transcende questões regulatórias e reflete batalha pela liderança em um dos setores mais inovadores e lucrativos da atualidade.

Em sua carta, a Meta alerta que a transição proposta pela OpenAI pode criar precedente perigoso no Vale do Silício. “Isso pode representar mudança de paradigma para startups, incentivando a criação de organizações sem fins lucrativos para captar recursos isentos de impostos e, em seguida, transformá-las em entidades lucrativas quando sua tecnologia se tornar comercialmente viável”, escreveu a dona de Facebook, WhatsApp, Threads e Instagram.

Em resposta, Bret Taylor, presidente do conselho da OpenAI, afirmou que a organização está comprometida em cumprir suas obrigações fiduciárias enquanto busca estruturar a empresa, de modo a garantir que sua missão — fazer com que a inteligência artificial geral (IAG) beneficie toda a humanidade — continue a ser realizada.

“Qualquer reestruturação potencial garantiria que a organização sem fins lucrativos permanecesse ativa e recebesse o valor integral de sua participação na OpenAI com fins lucrativos”, declarou Taylor ao The Verge.

A seguir, confira a transcrição completa da carta, obtida pelo Verge:

Caro General Bonta:

Como uma empresa da Califórnia que desenvolve tecnologia Generative AI, a Meta Platforms, Inc. (“Meta”) está profundamente preocupada com a tentativa da OpenAI de abandonar o status sem fins lucrativos sob o qual foi fundada para estabelecer uma entidade com fins lucrativos. Pedimos que você analise esta transação proposta, incluindo a natureza e o momento de qualquer transferência de ativos da entidade sem fins lucrativos da OpenAI para outras entidades. Deixar de responsabilizar a OpenAI por sua escolha de se formar como uma entidade sem fins lucrativos pode levar à proliferação de empreendimentos iniciantes semelhantes que são nocionalmente beneficentes até que sejam potencialmente lucrativos. O povo da Califórnia tem interesses diretos e urgentes em interromper esse comportamento. Todas as atividades com fins lucrativos da OpenAI e suas entidades relacionadas devem ser pausadas para proteger investidores e consumidores.

Em 2015, a OpenAI registrou seu certificado original de incorporação no Estado de Delaware, que diz:

Esta Corporação será uma corporação sem fins lucrativos organizada exclusivamente para fins de caridade e/ou educacionais dentro do significado da seção 501(c){3) do Código da Receita Federal de 1986, conforme alterado, ou a disposição correspondente de qualquer futura lei da Receita Federal dos Estados Unidos. O propósito específico desta corporação é fornecer financiamento para pesquisa, desenvolvimento e distribuição de tecnologia relacionada à inteligência artificial… A corporação não é organizada para o ganho privado de nenhuma pessoa… A propriedade desta corporação é irrevogavelmente dedicada a estes propósitos… e nenhuma parte da renda líquida ou ativos desta corporação reverterá em benefício de qualquer diretor, executivo ou membro dela ou em benefício de qualquer pessoa privada.

Anos depois, a OpenAI reafirmou esse compromisso em seu próprio site:

Não vendo um caminho claro no setor público, e dado o sucesso de outros projetos ambiciosos na indústria privada, [OpenAI] decidiu prosseguir com este projeto por meios privados vinculados por fortes compromissos com o bem público. [OpenAI] inicialmente acreditou que um 501(c)(3) seria o veículo mais eficaz para direcionar o desenvolvimento de AGI segura e amplamente benéfica, permanecendo livre de incentivos de lucro.

Aproveitando esse status sem fins lucrativos, a OpenAI levantou bilhões de dólares em capital de investidores para promover sua suposta missão. A empresa representou ao Estado da Califórnia e ao mundo que seria administrada sem nenhuma motivação lucrativa. Os investidores e o público confiaram legitimamente nessa garantia.

Agora, a OpenAI quer mudar seu status, mantendo todos os benefícios que a permitiram chegar ao ponto em que chegou hoje. Isso está errado. A OpenAI não deveria ter permissão para desrespeitar a lei ao tomar e reapropriar ativos que construiu como uma instituição de caridade e usá-los para ganhos privados potencialmente enormes.

Além disso, a conversão proposta pela OpenAI não representa simplesmente um futuro abuso potencial da forma corporativa. Também gostaríamos de instá-lo a examinar se as práticas passadas da OpenAI são consistentes com suas obrigações como uma organização sem fins lucrativos – mais notavelmente se ela esgotou inapropriadamente os ativos da organização sem fins lucrativos ao distribuir ativos para entidades terceirizadas.

A conduta da OpenAI pode ter implicações sísmicas para o Vale do Silício. Se permitida, a reestruturação da OpenAI representaria uma mudança de paradigma para startups de tecnologia; permitir essa reestruturação apenas atrairia investidores para lançar organizações sem fins lucrativos, arrecadar centenas de milhões de dólares em doações isentas de impostos para apoiar pesquisa e desenvolvimento e, então, assumir o status de empresa com fins lucrativos conforme sua tecnologia se tornasse comercialmente viável.

De fato, se o novo modelo de negócios da OpenAI for válido, investidores sem fins lucrativos obteriam o mesmo lucro com fins lucrativos que aqueles que investem da forma convencional em empresas com fins lucrativos, ao mesmo tempo em que se beneficiariam de deduções fiscais concedidas pelo governo e, em última análise, pelo público. Isso distorceria o mercado ao essencialmente exigir que qualquer startup que buscasse permanecer competitiva adotasse o mesmo manual.

Entendemos que Elon Musk e Shivon Zilis estão atualmente buscando representar os interesses públicos em Musk v. Altman, No. 4:24-cv-04722-YGR (ND Cal.). Embora também instemos seu escritório a tomar medidas diretas, acreditamos que o Sr. Musk e a Sra. Zilis são qualificados e bem posicionados para representar os interesses dos californianos neste assunto. Seus papéis iniciais e fundamentais na criação e nas operações da OpenAI e como membros anteriores de seu Conselho os posicionam para entender melhor do que ninguém o que a OpenAI pretendia ser e como sua conduta atual se desvia de sua missão de caridade.

A Meta está comprometida com a abertura e a transparência no campo transformador da IA. A promessa de caridade da OpenAI de desenvolver uma IA segura e amplamente benéfica, livre de pressões comerciais, é importante e deve ser mantida. Dada a velocidade vertiginosa com que a OpenAI continua sua conversão com fins lucrativos, este é um caso especial com uma necessidade urgente de ação.

Agradecemos sua consideração por nossas opiniões e ficaremos felizes em responder quaisquer perguntas que você possa ter.

Respeitosamente,

Meta Platforms