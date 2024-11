Metallstein: Preservando as Raízes do Metal Extremo com Talento e Autenticidade

A jornada da banda Metallstein começou em janeiro de 2019, na cidade de Santos/SP, e desde então, eles têm se destacado como guardiões do Metal Extremo, com um som enraizado no Death Metal, Speed/Thrash e Grindcore. Formada inicialmente por Marcus Vinicius (vocais), Fausto Pietro (bateria) e Vinicius Guedes (guitarra), a banda conquistou ainda mais coesão em 2023, quando Victor Vasco se juntou ao grupo, assumindo o baixo e completando a formação.

O Metallstein não se limita a reproduzir padrões básicos do gênero. Com uma abordagem Old School, eles mantêm suas raízes cruas, mas oferecem uma complexidade incomum para o Metal Extremo clássico. Desde os primeiros ensaios, as composições começaram a emergir com força, refletindo as influências e aptidões musicais individuais de cada membro. Os resultados são músicas com riffs densos, criativos, e uma agressividade rítmica que prende o ouvinte, enquanto os vocais guturais de Marcus Vinicius adicionam um toque brutal e, ao mesmo tempo, envolvente.

Ainda em 2019, a banda estabeleceu uma forte presença nas redes sociais, lançando suas músicas no Facebook, Instagram, YouTube, Spotify e outras plataformas de streaming. Em 2020, com a agenda de shows já expandindo pelo interior e litoral de São Paulo e outros estados, os planos foram interrompidos pela pandemia de COVID-19. No entanto, o Metallstein encontrou nas mídias digitais uma oportunidade de continuar conectado ao público, realizando entrevistas para canais de Web Rádios, Web TVs, blogs e revistas digitais, além de participar de festivais online que mantiveram o cenário underground vivo.

O retorno gradual aos palcos começou no final de 2021, com o foco total em reconquistar o público ao longo de 2022. Em 2023, o lançamento de seu primeiro EP com seis faixas, intitulado Metallstein, marcou uma nova fase, com os preparativos para um segundo álbum em andamento. O compromisso da banda em preservar as raízes do metal, enquanto inova com complexidade e talento, consolida o Metallstein como um nome a ser respeitado no cenário.

Para os fãs de metal extremo, a trajetória do Metallstein é mais do que uma sequência de riffs e apresentações: é uma prova de resistência, autenticidade e amor pelo que fazem. Eles mostram que, mesmo em meio a desafios, a música pode ser uma força poderosa que une, transforma e mantém viva a essência do metal.

Texto: www.revistabx.com

Formação

Marcus Vinicius – Vocal

Fausto Prieto – Bateria

Vinicius Guedes – Guitarra

Victor Vasco – Contra Baixo

Contato / Contact

Email- [email protected]

