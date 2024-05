(Foto: Wesley Morau)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas convida os cidadãos para participarem da audiência pública que ocorrerá na próxima terça-feira (21) às 11 horas, na Câmara Municipal. A ocasião tem como objetivo discutir sobre o projeto de lei relativo à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2025.

Elaborada anualmente, a LDO abarca as metas e as prioridades da administração pública. No âmbito municipal, são discutidos tópicos como previsão de despesas, controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas desenvolvidos. Por isso, a participação cidadã é imprescindível para direcionar e orientar o planejamento estratégico municipal dentro dos requisitos democráticos estabelecidos.

O post Metas para 2025: Prefeitura convida cidadãos teixeirenses para audiência pública na próxima terça (21) apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.