Metrô de Salvador funciona normalmente no Natal; confira os horários

O sistema metroviário de Salvador e Lauro de Freitas funcionará em horário normal no dia 25 de dezembro, quarta-feira, feriado de Natal. Os trens circularão das 5h até a meia-noite, garantindo a mobilidade dos passageiros durante as festividades natalinas.

A CCR Metrô Bahia, concessionária responsável pelo sistema, reforça a importância de seguir as orientações do Embarque Consciente. A medida visa garantir a segurança e o conforto de todos os passageiros, como aguardar a saída de todos os passageiros do trem antes de entrar, ceder os assentos preferenciais e utilizar os elevadores e escadas com segurança.