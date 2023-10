Metrô e CPTM voltam a funcionar em SP, mas Linha 9 tem problemas pelo 2º dia consecutivo e deixa estações superlotadas

O Metrô e a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) voltaram a operar nesta quarta-feira, 4, após 24 horas de greve unificada na terça-feira, 3. Apesar disso, a Linha 9-Esmeralda, que funcionou normalmente durante a paralisação, segue apresentando problemas pelo 2º dia consecutivo. A situação deixou algumas estações superlotadas na manhã desta quarta. Em Pinheiros, por exemplo, filas enormes se formaram fora da estação. Passageiros buscavam ser atendidos pelo sistema Paese (ônibus), que também foi acionado na estação Morumbi. Na tarde de terça, a linha 9 identificou uma falha no sistema elétrico. Desde então, a circulação dos trens ocorre em via única entre as estações Morumbi e Pinheiros. A Via Mobilidade, concessionária que opera a circulação de trens entre as estações Mendes e Osasco, suspeita de sabotagem e pediu investigação à Polícia Civil. Para isso, um boletim de ocorrência foi registrado. Nele, os funcionários afirmam que encontraram cabos soltos. Os trabalhadores também disseram que entre as estações Pinheiros e Cidade Jardim foi localizado um objeto metálico composto por um tubo metálico e um cabo de aço na lateral da via. Procurado, o governo do Estado informou que a Comissão de Monitoramento de Concessões e Permissões vai instaurar um processo administrativo para apurar a falha, podendo ser aplicado penalidades e sanções. Além disso, o governo disse que acompanha todas as ocorrências que são registradas nas linhas privadas.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini.