Metrópoles Music: saiba a história de Bamboleo, hit do Gipsy Kings

O Metrópoles Music traz mais uma atração internacional para Brasília: o Gipsy Kings, que se apresenta no dia 3 de dezembro no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Um dos momentos mais esperados do show será, sem dúvida, a execução de Bamboleo, o icônico hit que marcou gerações desde seu lançamento em 1987.

Parte do álbum Gipsy Kings, a música Bamboleo rapidamente se tornou um sucesso global, misturando a rumba flamenca com toques de pop latino. O termo bamboleo significa balanço em espanhol, refletindo o ritmo envolvente e dançante da canção.

A letra reflete uma filosofia de viver intensamente, valorizando a liberdade pessoal, com o refrão expressando a escolha de viver de forma autêntica, apesar das circunstâncias. Além disso, a música toca temas de amor e destino, sugerindo que o amor, apesar de efêmero, deve ser vivido com paixão.

Gipsy Kings Divulgação
Grupo desembarca em Brasília em 3 de dezembro, no Metrópoles Music
Nos Estados Unidos, eles venderam cerca de 2,5 milhões de cópias, enquanto no Reino Unido, alcançaram mais de 520 mil unidades vendidas
Gipsy Kings com Tonino Baliardo
Gipsy Kings é atração do Metrópoles Music

A composição é uma colaboração dos membros da banda, mas também incorpora trechos da famosa música venezuelana Caballo Viejo, de Simón Díaz, o que acrescenta uma camada de latinidade ao flamenco cigano tradicional​.

Com Bamboleo, os Gipsy Kings alcançaram enorme sucesso nas paradas internacionais, incluindo certificações como disco de ouro na Espanha e disco de prata no Reino Unido.

Desde seu lançamento, o Metrópoles Music tem se destacado por trazer grandes nomes da música internacional a Brasília. O projeto estreou em novembro de 2022 com um show da banda indie The Killers e, desde então, já promoveu eventos icônicos com Kiss, Deep Purple, Dionne Warwick, Diana Krall, o trio italiano Il Volo, Joss Stone, Marisa Monte e ABBA The Show.

Em 2024, o Metrópoles Music já encantou os brasilienses com o show do Air Supply e agora se prepara para mais uma noite memorável com o Gipsy Kings, reafirmando seu compromisso em oferecer experiências musicais de alto nível para o público da capital.