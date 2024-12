Metrópoles Music traz emblemática banda Pretenders a Brasília

O Metrópoles Music trará, em 2025, a Brasília uma das bandas internacionais de maior sucesso durante as décadas de 1980 e 1990: Pretenders. O grupo de rock ango-americano se apresenta na capital federal em 22 de maio no Ulysses Centro de Convenções e promete colocar os fãs para dançar ao som de clássicos com o “Brass in Pocket”, “Don’t Get Me Wrong”, “I’ll Stand by You” e “2000 Miles”.

Liderada pela vocalista Chrissie Hynde, o Pretenders tem mais de 40 anos de estrada e é conhecida por ser uma das primeiras bandas a misturar elementos do punk rock com o pop rock, criando um som que agrada tanto aos fãs do movimento punk quanto aos do mainstream.

Informações sobre preços e onde adquirir os ingressos serão disponibilizados em breve.

Com canções irreverentes e uma melodia inconfundível, o Pretenders foi inserido, em 2005, no Rock and Roll Hall of Fame. Também recebeu inúmeras honrarias, como o Brit Award de melhor banda britânica, em 1995, e o Ivor Novello Award, em 2007, por sua contribuição excepcional à música britânica.

Dona de uma voz poderosa em um mundo musical predominantemente masculino, Chrissie Hynde se consolidou como um ícone da música, servindo de inspiração para muitos outros artistas que vieram depois dela.

A banda de rock anglo-americana está em turnê mundial após lançar, em 2023, o álbum “Relentless”, que foi bastante elogiado por jornais como The Guardian e recebeu o selo de “aclamação universal” no agregador de críticas especializadas Metacritic.

Metrópoles Music

O Metrópoles Music é o braço de eventos musicais do grupo Metrópoles. Lançado em 2022, já promoveu shows internacionais que movimentaram Brasília, como The Killers, Kiss, Deep Purple, Joss Stone, Gipsy Kings, Air Supply, Diana Krall, Dionne Warwick, ABBA The Show, Il Volo e Stacey Kent.

Entre os artistas nacionais, o grupo realizou apresentações de nomes como Marisa Monte, Ana Carolina, Paulinho da Viola, Chico César, Geraldo Azevedo, Poesia Acústica, Xamã, Silva, entre outros.

Pretenders

Data: 22 de maio de 2025

Local: Ulysses Centro de Convenções – Brasília (DF)

Ingressos: em breve