Metrópoles quebra novo recorde e atinge 3,8 bilhões de visualizações

O Metrópoles começa o ano de 2024 com motivos para comemorar. O portal contabilizou, em janeiro, mais de 3,8 bilhões de impressões/visualizações no somatório das redes Facebook, Instagram, YouTube, X (antigo Twitter), TikTok, Kwai e das pesquisas feitas no Google. Os dados são fornecidos pelas próprias plataformas.

As redes sociais foram as que mais contribuíram para esse número. O Instagram teve cerca de 625 milhões de impressões, 23% superior ao mês passado. O perfil segmentado de Política também é destaque. O total de impressões saltou de 12 milhões, em dezembro, para 30 milhões em janeiro.

O perfil do Metrópoles no TikTok quebrou todos os recordes. Foram 818 milhões de visualizações de vídeos. Nessa plataforma, o portal é o perfil de notícias mais seguido em todo o Brasil e na América Latina, com quase 5,1 milhões de usuários.

No Google, o portal também se destaca. Foram mais de 518 milhões de impressões nas pesquisas e quase 516 milhões no Discover, ferramenta de notícias da plataforma de buscas.

Engajamento O Metrópoles se consolidou como uma das páginas com mais engajamento do Brasil. Em agosto, o portal conquistou o primeiro lugar nesse ranking. Os dados são coletados e divulgados pela Shareablee, uma ferramenta adquirida pela ComScore, a partir do cruzamento de métricas das redes sociais Facebook, Instagram e X (antigo Twitter).

Com 20,5 milhões de interações nessas plataformas, o Metrópoles tem mais que o dobro do segundo colocado, o G1, e segue à frente de concorrentes de peso, como CNN Brasil, Estadão, Folha de S.Paulo, R7 e Jovem Pan News.

Nas redes sociais, o portal com sede em Brasília lidera na quantidade de conteúdos postados, trazendo o melhor das notícias para quem não quer sair das redes sociais. Foram mais de 12 mil posts, entre vídeos, cards e textos, apenas em agosto de 2023.