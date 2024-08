Metrópoles vence prêmio da Sociedad Interamericana de Prensa

Pela quarta vez na história, o Metrópoles venceu o Premio a la Excelencia Periodística, concedido por La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) – uma das honrarias mais importantes do jornalismo ibero-americano. A reportagem Estradas de papel concorria na categoria Cobertura Noticiosa de Atualidade.

O concurso internacional reconheceu ainda trabalhos de La Nación e Rolling Stone.

Na reportagem investigativa Estradas de papel, as jornalistas Jade Abreu, Sarah Teófilo e Natália Portinari apuraram que mais da metade das obras de pavimentação da Codevasf, com verbas federais, ficam só na promessa. De 2021 para cá, a estatal teve um boom de contratos, que somam mais de R$ 1 bilhão, mas as empreiteiras protelam os serviços e se beneficiam de um modelo atípico de contratação que dificulta a fiscalização e facilita os desvios.

O Metrópoles percorreu 1,8 mil quilômetros pelo país e conferiu a decepção e o drama de brasileiros que dependem das vias. A indignação das vítimas foi captada pelas lentes de Breno Esaki, Hugo Barreto e Igo Estrela. A equipe de vídeo, coordenada por Gabriel Foster, editou as imagens.

Gui Prímola, Caio Ayres e Yanka Romão criaram a linha visual. Lilian Tahan, Priscilla Borges, Otto Valle, Olívia Meireles, Rodrigo Rangel, Daniel Ferreira e Michael Melo editaram o material. Bárbara Sousa, Daniel Mendes, Italo Ridney, Mateus Moura, Saulo Marques e Wellington Gabriel desenvolveram os códigos para transformar o material em um especial multimídia.

A cerimônia de entrega de troféus acontece em 17 e 20 de outubro, durante a 80ª Asamblea Anual de la SIP, em Córdoba, na Argentina. A organização do prêmio interamericano recebeu mais de mil inscrições de veículos da América do Norte, da América Latina, do Caribe e da Europa.

A reportagem também venceu o Prêmio CNT de Jornalismo na categoria Webjornalismo em 2023.

O prêmio A SIP é uma organização sem fins lucrativos que se dedica à defesa e à promoção das liberdades de imprensa nas Américas. Sediada em Miami, nos Estados Unidos, tem mais de 1.300 publicações do hemisfério ocidental credenciadas.

Grandes nomes do jornalismo brasileiro já venceram o Premio a la Excelencia Periodística da SIP. A jornalista Eliane Brum, por exemplo, levou em 2016 a categoria Opinião.

O Metrópoles já conquistou quatro vezes o Premio a la Excelencia Periodística. Ano passado, a matéria Ouro Líquido levou a categoria Cobertura de Notícias na Internet. Em 2021, a matéria Carros-fortes, homens indefesos ganhou na categoria Cobertura de Notícias na Internet, e a reportagem Meninos-soldados: a infância a serviço do tráfico de drogas recebeu menção honrosa por Cobertura de Notícias para Celular. Na edição anterior, a matéria O Levante dos Ribeirinhos levou a categoria Meio Ambiente.