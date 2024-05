Meu coração está partido, diz filha de brasileiro morto pelo Hamas

Michel Nisenbaum, 59 anos, foi morto na ofensiva de 7 de outubro e o corpo teria sido raptado, segundo as forças israelenses

Mary Shohat (esq.) e Hen Mahluf (centro), irmã e filha de Michel Nisenbaum, com o presidente Lula (dir.) no Palácio do Planalto em 11 de dezembro de 2023 Ricardo Stuckert/PR- 11.dez.2023

PODER360 24.mai.2024 (sexta-feira) – 10h22



Hen Mahlouf Nisenbaum, filha de Michel Nisenbaum, 59 anos, disse que está com o “coração partido” com a morte do pai. Segundo as FDI (Forças de Defesa de Israel), Nisenbaum foi morto na ofensiva de 7 de outubro de 2023, realizada pelo Hamas em Israel. Os corpos, que teriam sido raptados, foram encontrados na 5ª feira (23.mai.2024).

“Quem diria que essa seria a nossa história, que esse seria o seu fim”, declarou Hen Mahlouf em seu perfil no Facebook. A filha de Nisenbaum ainda afirmou estar com o “coração partido”. Segundo ela, o enterro será realizado no domingo (26.mai) às 10h30.

Hen Mahlouf e Mery Shohat, filha e irmã de Nisenbaum, vieram ao Brasil em dezembro de 2023 para se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo a família, o petista disse que buscaria informações sobre o brasileiro e tentaria negociar a sua libertação.

Ao Poder360, Ayala Harel, sobrinha de Nisenbaum, disse em 12 de maio que a família nunca mais foi procurada pelo presidente nem pela embaixada. Ela disse que os familiares estavam decepcionados com Lula. O petista lamentou a morte nesta 6ª feira (24.mai).

Segundo o ministério das Relações Exteriores, o ministro Mauro Vieira estava fazendo contato com uma série de atores ligados ao processo da guerra para buscar informações sobre Michel. Até o momento, sem sucesso. O ministério disse que foram ao menos 15 contatos com árabes e organismos multilaterais. A pasta confirmou não ter feito novo contato com a família e declarou que o compromisso deles é com a gestão do caso.

Michel tinha 59 anos, nasceu em Niterói (RJ) e morava perto da Faixa de Gaza havia 40 anos. Ele foi sequestrado na manhã de 7 de outubro, quando foi a um posto militar para encontrar familiares. Um militante do Hamas atendeu o telefone dele quando a família ligou. Seu carro foi encontrado queimado e o seu computador foi resgatado em Gaza.