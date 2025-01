Meu Filho só come macarrão, e agora?

Cara feia, comida no prato, choro e muitos formatos de rejeição são desafios enfrentados por famílias com crianças que têm seletividade alimentar na hora das refeições. Carla Deliberato, fonoaudióloga especialista em motricidade oral com enfoque em alimentação, explica que a seletividade alimentar ocorre quando há desinteresse ou recusa de determinados alimentos com frequência pela criança. “Ela seleciona os alimentos que irá comer e isso pode estar relacionado com a textura, a cor, a temperatura, o cheiro e ou o sabor do alimento”, exemplifica.

O que, inicialmente, pode parecer apenas uma birra, pode gerar reflexos em todo o desenvolvimento futuro da criança, já que ela pode passar a apresentar deficiências nutricionais provocadas pela carência de determinados alimentos e isso pode trazer consequências em seu desenvolvimento e até na vida social, como não comer fora de casa.

Sinais de alerta

A especialista elenca uma lista de comportamentos da criança que podem indicar a necessidade de procurar ajuda de um fonoaudiólogo especializado para corrigir a rota:

Recusa ou não apresenta interesse na maioria das refeições;

Tem náuseas ou vômitos durante a alimentação;

Cospe alimentos com relativa frequência;

Aceita apenas uma textura ou consistência do alimento;

Engasga-se com frequência;

Tem dificuldade para mastigar;

Não consegue se alimentar na mesa de refeição, preferindo andar ou ficar em outros locais para comer;

Faz caretas, sente “nojo” ou se sente muito incômodo com o cheiro dos alimentos.



Possíveis causas

A fonoaudióloga explica que a raiz da seletividade pode ter uma variedade de motivos, entre eles, uma desordem de processamento sensorial. “Isso leva à necessidade de uma avaliação específica de integração sensorial com a terapeuta ocupacional”, recomenda a fono.

Em outros casos, a origem pode estar em questões gastrointestinais prévias ou de problemas de desenvolvimento. “Estudos já apontam um índice de 25% a 40% de lactentes e crianças pequenas saudáveis com algum sintoma de dificuldade alimentar”, exemplifica Carla.

Por que só comem macarrão?

Este grande dilema das famílias é abordado pela Carla de forma realista e convidativa a novos costumes. “Comer é um ato aprendido e os pais precisam dar modelos muito positivos durante as refeições com seu filho”, alerta a especialista, ao continuar: “De nada adianta exigir que a criança coma verduras, se a própria família não consome e só prepara macarrão para ela”.

Para ajudar nesse processo, ela sugere as 5 dicas abaixo para adotar no dia a dia: